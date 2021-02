Marvel: l'MCU avrà una nuova uscita a settimana fino alla fine del 2021? (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Marvel Studios potrebbero arrivare a distribuire un nuovo film del Marvel Cinematic Universe o un episodio di una serie Disney+ quasi ogni settimana nel 2021. Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno fondamentale per il Marvel Cinematic Universe. Facendo alcuni rapidi calcoli, i Marvel Studios potrebbero infatti arrivare a far uscire un film o un episodio di una delle serie Disney+ dell'MCU a settimana. Come sottolinea Cbr.com, WandaVision è diventata la prima serie dell'MCU ad approdare in streaming su Disney+, con molte altre in programma nei prossimi dieci mesi. In più vi sono parecchi film dei Marvel Studios nel calendario di uscita quest'anno, compresi quelli la cui uscita è stata rinviata per via ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) IStudios potrebbero arrivare a distribuire un nuovo film delCinematic Universe o un episodio di una serie Disney+ quasi ogninel. Ilpotrebbe rivelarsi un anno fondamentale per ilCinematic Universe. Facendo alcuni rapidi calcoli, iStudios potrebbero infatti arrivare a far uscire un film o un episodio di una delle serie Disney+ dell'MCU a. Come sottolinea Cbr.com, WandaVision è diventata la prima serie dell'MCU ad approdare in streaming su Disney+, con molte altre in programma nei prossimi dieci mesi. In più vi sono parecchi film deiStudios nel calendario diquest'anno, compresi quelli la cuiè stata rinviata per via ...

