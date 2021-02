Maradona, nuove rivelazioni sulla morte: mix di pillole e alcool per calmarlo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il caso di Maradona continua a far discutere. Arrivano altre rivelazioni sulle sue condizioni prima della scomparsa. Ecco cosa c’è da sapere. A diversi mesi dalla morte della celebre stella del calcio, continuano a susseguirsi rivelazioni sulle sue condizioni di salute. Questa volta a parlare è la psicologa Griselda Morel. Ecco cos’ha rivelato su Maradona. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il caso dicontinua a far discutere. Arrivano altresulle sue condizioni prima della scomparsa. Ecco cosa c’è da sapere. A diversi mesi dalladella celebre stella del calcio, continuano a susseguirsisulle sue condizioni di salute. Questa volta a parlare è la psicologa Griselda Morel. Ecco cos’ha rivelato su. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sportli26181512 : Che brutto linguaggio circondava Diego: Più escono nuove chat e più emergono volgarità contro tutti da parte di med… - Notiziedi_it : Maradona, nuove rivelazioni: “Pillole nella birra per tenerlo buono” - UnioneSarda : 'Pillole nella birra per tenerlo buono': nuove rivelazioni choc su #Maradona - NapoliToday : #Sport Maradona, nuove rivelazioni: 'Pillole nella birra per tenerlo buono' -