Lunghi coltelli tra grillini: tra espulsioni, rinfacci e appelli all'unità

I parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno votato in dissenso sulla fiducia al governo Draghi sono fuori anche formalmente dai gruppi parlamentari, come era stato annunciato dal capo politico ... visto che Raffaella Andreola, componente dei Probiviri insieme alla ministra Fabiana Dadone e al consigliere regionale del Veneto Jacopo Berti, aveva espresso ieri attraverso la testata laCnews24.it,...

Ultime Notizie dalla rete : Lunghi coltelli Lunghi coltelli tra grillini: tra espulsioni, rinfacci e appelli all'unità I parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno votato in dissenso sulla fiducia al governo Draghi sono fuori anche formalmente dai gruppi parlamentari, come era stato annunciato dal capo politico ...

Operazioni dei Carabinieri della zona di Sassari ... hanno deferito in stato libertà un imprenditore agricolo di 41 anni, poiche' a seguito di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico rispettivamente lunghi ...

Omicidio del camionista in A1, assolto l'unico imputato. L'accusa aveva chiesto 21 anni Ricardas Zamolskis imputato per omicidio volontario e accusato di aver ucciso con una coltellata il collega e connazionale Oleksandr Bokov il 30 luglio 2016 nell’area di servizio Arda Ovest lungo l’au ...

I parlamentari del Movimento 5 stelle che hanno votato in dissenso sulla fiducia al governo Draghi sono fuori anche formalmente dai gruppi parlamentari, come era stato annunciato dal capo politico ...

Operazioni dei Carabinieri della zona di Sassari ... hanno deferito in stato libertà un imprenditore agricolo di 41 anni, poiche' a seguito di una perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico rispettivamente lunghi...

E ora a far paura è l'appuntamento pubblico fissato per sabato pomeriggio su Instagram da Alessandro Di Battista.

Ricardas Zamolskis imputato per omicidio volontario e accusato di aver ucciso con una coltellata il collega e connazionale Oleksandr Bokov il 30 luglio 2016 nell'area di servizio Arda Ovest lungo l'au ...