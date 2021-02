La tecnologia ci aiuterà a mangiare meglio o a dimagrire?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un suono per ricordarci che dobbiamo bere un bicchiere d’acqua. Uno per dirci che siamo stati troppo seduti. Un numero che conta i passi e gli scalini che facciamo. Presto anche un suono per dirci se la nostra glicemia ha un picco o sta scendendo. Il settore digital health è sicuramente in forma e non si rivolge più soltanto a chi vuole avere uno stile di vita attivo, ma anche a chi ha bisogno di mettersi a dieta. O almeno così crede. Levels, Nutrisense e January hanno creato nuovi dispositivi per ora in vendita negli Usa che promettono tutto il bene possibile: dal metabolismo super veloce, a livelli di energia massimi per tutta la giornata, fruttando i livelli di glucosio. In pratica monitorizzano i livelli di glucosio nel sangue in maniera costante rilevando che cosa succede quando si mangia un cibo piuttosto che un altro, o quando si fa movimento dopo il pranzo o prima della ...