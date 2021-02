Istat, l’inflazione torna positiva a gennaio (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo su base annua, a gennaio l’inflazione torna positiva. Lo rileva l’Istat sottolineando che “il cambiamento è determinato per lo più dalla crescita vivace su base congiunturale (+3,1%) dei prezzi dei Beni energetici che, invece, a gennaio 2020 erano aumentati di un solo decimo di punto rispetto al mese precedente”. Questo diverso andamento “si riflette sulla dinamica tendenziale dei prezzi” di tale comparto (che attenuano la flessione) e dell’indice generale (che torna a registrare una crescita). In questo quadro – aggiunge l’Istituto di statistica – l’inflazione di fondo accelera pur rimanendo al di sotto dell’1% (+0,8% da +0,6% di dicembre). Nel dettaglio, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Dopo otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo su base annua, a. Lo rileva l’sottolineando che “il cambiamento è determinato per lo più dalla crescita vivace su base congiunturale (+3,1%) dei prezzi dei Beni energetici che, invece, a2020 erano aumentati di un solo decimo di punto rispetto al mese precedente”. Questo diverso andamento “si riflette sulla dinamica tendenziale dei prezzi” di tale comparto (che attenuano la flessione) e dell’indice generale (chea registrare una crescita). In questo quadro – aggiunge l’Istituto di statistica –di fondo accelera pur rimanendo al di sotto dell’1% (+0,8% da +0,6% di dicembre). Nel dettaglio, ...

ItaliaOggi : L'Istat rivede le stime sull'inflazione, che a gennaio torna positiva (+0,4%) - VoceDelTrentino : Nel nuovo paniere Istat finiscono anche mascherine, gel, impastatrici e monopattini. A gennaio l’inflazione torna a… - franco20351 : @8_ferro @fonta68 @gparagone Da Istat si evince nel 2020 una deflazione e non una inflazione, ricordo che si è semp… - JakTzuck : RT @AlessandroFusi9: @sgretolatore Spieghiamo poi ai finti economisti che l'inflazione è l'aumento della massa monetaria e non i numerini m… - sgretolatore : RT @AlessandroFusi9: @sgretolatore Spieghiamo poi ai finti economisti che l'inflazione è l'aumento della massa monetaria e non i numerini m… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat l’inflazione Istat, inflazione a due velocità: a dicembre +0,3%, ma per il carrello della spesa l’aumento è +0,9% Corriere della Sera