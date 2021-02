Intel Alder Lake | uscita a settembre | +20% su IPC

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le CPUpotrebbero portare grosse novità nel mondo dei PC desktop. L’della dodicesima generazione è prevista per2021 e una grossa novità potrebbe essere portata da questa nuova architettura sull’IPC che aumenterà del 20% rispetto agli attuali core Willow Cove Abbiamo avuto un assaggio al CES 2021 della nuova dodicesima generazione di processori. Tuttavia è probabile che il 2021 vedrà protagoniste le CPU di undicesima generazione basate sull’architettura Rocketche dovrebbero arrivare il mese prossimo sul mercato per competere con l’ottima serie di CPU AMD Ryzen 5000 che pian piano si sta affacciando sul mercato nelle ultime settimane. Per la nuove generazione di processori ...

Dalla Cina arriva qualche dettaglio in più anche sulle tempistiche di arrivo sul mercato diLake , la nuova architettura ibrida che darà vita alla dodicesima generazioneCore . Secondo le ...LITTLE utilizzata nei SoC ARM: ProcessoriLake - S: fino 16 core fisici e supporto per le memorie DDR5 . GliLake - S non sarà la prima linea di processoriprodotta a 10nm ma ...Intel Alder Lake potrebbe uscire a settembra 2021 e porterà ad un aumento fino al 50% rispetto alla cara vecchia architettura SkyLake.