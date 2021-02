Il Covid non ferma la solidarietà: partito dall'Abruzzo un container di aiuti per il Senegal (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Anche per noi è stato un anno duro a causa del Covid - conferma a Tgcom24 Ambra Di Pietro, - ma l'associazione non si è mai fermata, come non si è mai fermata la solidarietà '. 'Siamo stati in prima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Anche per noi è stato un anno duro a causa del- cona Tgcom24 Ambra Di Pietro, - ma l'associazione non si è maita, come non si è maita la'. 'Siamo stati in prima ...

RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - Agenzia_Ansa : In Comune ligure i vigili a casa degli over 80 che non risponderanno alla chiamata per vaccinarsi contro il #Covid.… - Mariang47614228 : RT @gianppaolo: sì ,perchè il covid si evolve rapidamente ,è proprio di matrice cinese ,sa copiare benissimo anche dai vaccini e da tutti g… - GPaolo37265125 : Ieri 367 morti covid su una popolazione di 60 milioni di abitanti e si parla ancora di lockdown pazzesco non ho par… -