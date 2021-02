Governo | esordio Draghi ' istituzioni collaborino' | e promette svolta Pa Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. () - Il primo discorso pubblico, dopo aver incassato la fiducia di Senato e Camera, lo tiene in Corte dei Conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, presente anche il Capo dello Stato e suo più fedele alleato Sergio Mattarella. Un discorso alto, con "lo sguardo rivolto al futuro", come sarà la visione del suo, stando almeno a quanto affermato ieri nell'Aula di Montecitorio. Mariosegna il suonelle vesti di presidente del Consiglio, guardando all'unità dellendo un cambio di passo su due fronti che ostacolano l'Italia e la ripartenza, impedendole di uscire dalle secche: la lotta alla corruzione e una Pubblica amministrazione in affanno. Sullo sfondo una sfida da non mancare, quella del Next Generation Eu. Il ...