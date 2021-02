Governo | esordio Draghi ' istituzioni collaborino' | e promette svolta Pa Adnkronos 4

(Di venerdì 19 febbraio 2021) () - "La semplificazione dei procedimenti amministrativi serve per snellire e accelerare i processi decisionali pubblici. Sono proprio le farraginosità degli iter, la moltiplicazione dei passaggi burocratici, spesso, la causa inaccettabile di ritardi amministrativi, ma anche il terreno fertile in cui si annidano e prosperano i fenomeni illeciti". E poi il tema della lotta alla corruzione, tra i protagonisti dei suoi interventi nei giorni della fiducia alla Camera e al Senato. "E' vero che i dati quantitativi sulla criminalità nel corso degli anni sono andati migliorando, ma la percezione che ne hanno i cittadini no - rimarcaindicando la rotta - Deve essere la percezione a guidare l'azione, a stimolare un'azione sempre più efficace. E ci tengo a ribadirlo anche in questa sede, dobbiamo impegnarci a tutelare il sistema economico contro ...

Vertice che vede Mario Draghi al suo esordio internazionale in veste di capo del governo italiano e Joe Biden a uno dei suoi primi appuntamenti di politica estera dopo l'elezione a presidente degli ...Condividi questo articolo:Roma, 19 feb. (Adnkronos) – Il primo discorso pubblico, dopo aver incassato la fiducia di Senato e Camera, lo tiene in Corte dei Conti per l'inaugurazione dell'anno giudiziar