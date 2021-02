Freddo e neve in Texas, crolli di soffitti e infiltrazioni nelle case | video (Di venerdì 19 febbraio 2021) crolli di soffitti e infiltrazioni sono solo alcune delle conseguenze dell'ondata di maltempo e gelo che sta investendo gli Stati Uniti dal confine con il Canada fino al Golfo del Messico. Ad oggi il bilancio dei morti è di almeno 37 persone in tutto il Paese. Milioni di texani sono senza corrente a causa del gelo record, che ha causato il peggior black-out degli ultimi decenni. La situazione in Texas è sempre più drammatica: cominciano a scarseggiare anche cibo e acqua, i prodotti freschi vanno a male nei frigoriferi spenti. Le drogherie hanno chiuso per mancanza di elettricità e i grandi supermercati non sono in grado di fare rifornimento. Guarda tutti i video Tartarughe-Texas NoneIncidente-Texas NoneForte Esplosione In Texas ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021)disono solo alcune delle conseguenze dell'ondata di maltempo e gelo che sta investendo gli Stati Uniti dal confine con il Canada fino al Golfo del Messico. Ad oggi il bilancio dei morti è di almeno 37 persone in tutto il Paese. Milioni di texani sono senza corrente a causa del gelo record, che ha causato il peggior black-out degli ultimi decenni. La situazione inè sempre più drammatica: cominciano a scarseggiare anche cibo e acqua, i prodotti freschi vanno a male nei frigoriferi spenti. Le drogherie hanno chiuso per mancanza di elettricità e i grandi supermercati non sono in grado di fare rifornimento. Guarda tutti iTartarughe-NoneIncidente-NoneForte Esplosione In...

