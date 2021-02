Fine dei giochi | o quasi | il bilancio meteo invernale

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Siamo giunti al capolinea. L’Inverno sta per calare la saracinesca, c’è poco da dire. Il 1° marzo, lo sappiamo, comincerà la Primaverarologica ma non per questo non potranno verificarsi altre situazioni invernali. Lo sappiamo, la neve potrebbe farci nuovamente visita e chissà che la prossima volta non tocchi alle tirreniche. Che Inverno è stato? Parliamone Fatto sta che è giunto il momento di trarre le conclusioni. Possiamo farlo per un semplice motivo: da qui a 10 giorni la parola d’ordine sarà Alta Pressione. Che piaccia o non piaccia stiamo per intraprendere un nuova via, un nuovo schema circolatorio. Che poi tale schema sia in grado di portarci altre irruzioni, su questo non ci piove. Quindi, volendo fare un sunto, possiamo usare un solo vocabolo: normalità. Sì, bene o male è stato un Inverno normale. Se pensiamo alle premesse, ...