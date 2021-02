Con Joe Biden torna l'America, ma l'Europa non è più la stessa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli Stati Uniti sono tornati, dopo i quattro anni di Donald Trump, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel contrasto alla pandemia. È l’Europa che non è più la stessa di quattro anni fa. Alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, il più importante forum mondiale sulla politica estera, vanno in scena le ambizioni di Joe Biden di rilanciare l’Alleanza Atlantica e le resistenze di Angela Merkel che non vuole e non può piantare in asso Russia e Cina, ormai a pieno titolo partner commerciali della Germania e dell’Ue. È solo il primo atto di una lunga e nuova storia. “L’era dell’America first è finita, adesso mettiamoci al lavoro”, dice Biden ai vecchi partner ritrovati dell’Alleanza Atlantica, nel suo primo discorso da presidente degli Usa all’Europa. Il nuovo capo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli Stati Uniti sonoti, dopo i quattro anni di Donald Trump, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel contrasto alla pandemia. È l’che non è più ladi quattro anni fa. Alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, il più importante forum mondiale sulla politica estera, vanno in scena le ambizioni di Joedi rilanciare l’Alleanza Atlantica e le resistenze di Angela Merkel che non vuole e non può piantare in asso Russia e Cina, ormai a pieno titolo partner commerciali della Germania e dell’Ue. È solo il primo atto di una lunga e nuova storia. “L’era dell’first è finita, adesso mettiamoci al lavoro”, diceai vecchi partner ritrovati dell’Alleanza Atlantica, nel suo primo discorso da presidente degli Usa all’. Il nuovo capo ...

