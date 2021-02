C'è vita su Marte? La Toscana nello spazio, l'osservatorio di Arcetri analizza i dati (Di venerdì 19 febbraio 2021) C'è anche un po' di Toscana nella missione della Nasa su Marte per capire se lì, in quel pianeta così inospitale, c'è o c'è stata vita. Il cratere Jazero, con formazioni che risalgono a 3,6 miliardi ... Leggi su lanazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) C'è anche un po' dinella missione della Nasa super capire se lì, in quel pianeta così inospitale, c'è o c'è stata. Il cratere Jazero, con formazioni che risalgono a 3,6 miliardi ...

