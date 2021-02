Cagliari-Torino 0-1, la zuccata di Bremer è pesantissima (Di sabato 20 febbraio 2021) Scontro diretto salvezza con poche emozioni, tanta grinta e tanti errori. Alla fine ha decidere è il colpo di testa di Bremer che realizza un gol davvero pesante per la stagione granata. Infatti il risultato finale della partita della Sardegna Arena, Cagliari-Torino 0-1, premia la squadra di Nicola che nel secondo tempo ci ha provato di più rispetto agli avversari, bloccati in una crisi senza fine. CHE COS’E’ SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Primi 45 minuti di gara con pochissime emozioni, con le due squadre che come da pronostico pensano prima a non prendere gol che a segnare. Nei primi 10 minuti di gara ci prova due volte il Torino su calcio di punizione, prima con Belotti e poi con Ansaldi, che però non inquadrano la porta. Attorno al 20° risponde il Cagliari, con Nandez e poi Joao Pedro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Scontro diretto salvezza con poche emozioni, tanta grinta e tanti errori. Alla fine ha decidere è il colpo di testa diche realizza un gol davvero pesante per la stagione granata. Infatti il risultato finale della partita della Sardegna Arena,0-1, premia la squadra di Nicola che nel secondo tempo ci ha provato di più rispetto agli avversari, bloccati in una crisi senza fine. CHE COS’E’ SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Primi 45 minuti di gara con pochissime emozioni, con le due squadre che come da pronostico pensano prima a non prendere gol che a segnare. Nei primi 10 minuti di gara ci prova due volte ilsu calcio di punizione, prima con Belotti e poi con Ansaldi, che però non inquadrano la porta. Attorno al 20° risponde il, con Nandez e poi Joao Pedro ...

