Appendino | Cirio | Fassino | Chiamparino Tutti indagati per smog!

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ipotesi è che al Comune e alla Regione siano stati responsabili dell’inquinamento dell’aria a Torino e nel Piemonte. Il pubblico ministero Gianfranco Colace, coordinatore dell’inchiesta, avrebbe raccolto una serie di dati sull’inquinamento che proverebbero come le autorità non avrebbero agito con le opportune contromisure per limitare il fenomeno. A Torino, in particolare, i livelli di polveri sottili nell’aria hanno raggiunto soglie senza precedenti. Per questo la sindaca di Torino Chiarae il suo predecessore Piero, il governatore Albertoe il suo predecessore Sergiocompaiono tra i destinatari degli avvisi di garanzia inviati stamattina dalla procura di Torino, che nel 2017 ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di “inquinamento ambientale”. “Apprendo di essere ...