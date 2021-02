Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo | è online il video di “Mephisto Ballad”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Èda oggi ildi, title-track del “tardodiscodark” di, in uscita il 26 febbraio per Contempo Records/Goodfellas e distribuito in digitale da Ala Bianca., ilè diretto da Flavio Ferri Ideato e diretto da Flavio Ferri – già al loro fianco come musicista nel disco che rende omaggio a uno dei momenti archetipici della new wave italiana – ilè una sorta di introduzione a un racconto visivo più ampio. Un piccolo assaggio di un’opera visionaria di là da venire, che traduce in immagini le atmosfere faustiane del disco die ...