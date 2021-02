(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo la condanna per bancarotta verso gli ex dirigenti, finalmente è ripreso ilcontro gli ex vertici dell’azienda imputati della morte di 19 operai e per altre decine di lavoratori ammalati a causa dell’esposizione all’. Questa è per noi una lungagiudiziaria ma soprattutto sindacale e di“. Così Matteo Coppola, segretario delladi Caserta, commenta la ripresa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo i rinvii dovutipandemia, delsui lavoratori– azienda casertana che produce carrozze ferroviarie oggi di proprietà indiana – morti e ammalatisi per patologie come il mesotelioma o l’asbestosi legate all’esposizione ...

zazoomblog : Amianto alla Firema Cgil: processo in corso è battaglia di civiltà - #Amianto #Firema #Cgil: #processo - romi_andrio : RT @Bergamonews: - Bergamonews : - EzioBonanni : ??L'appello dell'@ONA_Amianto al nuovo #premier #Draghi nella diciannovesima puntata di ONA News. Link alla puntat… -

Ultime Notizie dalla rete : Amianto alla

BergamoNews.it

... prorogando la durata, aumentando il corrispettivo per la sostituzione delle coperture ine ... Rivedere il PNRRluce del fatto che grandi impianti su terreni agricoli non hanno bisogno di ......quantitativi di rifiuti contenenti. Parere favorevole all'unanimità della Commissione Governo del Territorio, presieduta da Andrea Maria Antonini (Lega), al regolamento che dà attuazione...“Dopo la condanna per bancarotta verso gli ex dirigenti Firema, finalmente è ripreso il processo contro gli ex vertici dell’azienda imputati della morte di 19 operai e per altre decine di lavoratori a ...La procura ha chiesto un anno di reclusione per Gianni Fava, patron della Baltur, a processo per il decesso di un operaio per mesotelioma ...