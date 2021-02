Aiello a Sanremo 2021 con Ora | “Essere ‘Meridionale’ è una cosa figa”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 12 marzo uscirà il nuovo album diintitolato Meridionale, disponibile in preorder e presave già dal 20 di febbraio. Questo secondo album è un progetto a cui Antonio tiene in maniera particolare, in cui racconta le sue radici con un linguaggio nuovo, pieno di contaminazioni di generi e suoni tra r&b, urban, clubbing, flamenco, musica popolare e ovviamente cantautorato italiano. Il 2 marzo partirà il Festival disarà tra i Big in gara con il brano Ora. Oggi abbiamo partecipato alla conferenza stampa insieme adche ci ha svelato tante curiosità su Meridionale, sul Festival e su come è nata la canzone Ora.tra il debutto acon il brano Ora e la pubblicazione del secondo album Meridionale Il racconto della ...

2021 'Ancora non ho visto il video ma mi sono ripromesso di farlo appena sarà terminata questa intensa giornata. Li ringrazio per avermi dato questo premio di qualità' , ha ...'Ho una storia che puoi imparare, eppure non mi stanco di cercare quella bellezza che non sai capire, ci sono cose che non ho mai fatto, per la prima prima prima volta'sarà uno dei 26 ...La conferenza stampa con Aiello, pronto per Sanremo 2021 con il brano Ora: il 12 marzo uscirà il secondo album Meridionale ...Non nasconde l’emozione Aiello a poco più di dieci giorni dall’inizio del 71esimo Festival di Sanremo, che lo vedrà in gara tra i ‘Big’ con ‘Ora’.