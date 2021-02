Walmart | conti 2020 positivi Atteso utile in diminuzione nel 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –, la più grande catena al mondo di supermercati, ha registrato ricavi per 152,1 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre dell’anno (in crescita del 7,4% sullo stesso periodo dell’anno prima). Le sue vendite nei negozi fisici degli Stati Uniti sono aumentate dell’8,6%, contro apsettative per un +5,6%, e le vendite online hanno visto un’impennata del 69%, minori comunque del +79% registrato nel trimestre precedente. L’operativo è aumentato del 3,1% a 5,49 miliardi di dollari nel trimestre, mentre gli utili rettificati sono stati di 1,39 dollari per azione. Gli analisti si aspettavano che la società guadagnasse 1,51 dollari per azione. I ricavi per l’interohanno raggiunto quota 559 miliardi di dollari, in aumento del 6,7% sui dodici mesi precedenti. Nelle guidance per l’anno fiscale appena iniziato, ...