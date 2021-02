VIDEO – Djokovic-Karatsev | Australian Open | highlights e sintesi Nona finale in Oceania per Nole

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Novakè indell’2021. Il numero 1 al mondo raggiunge per lavolta in carriera l’ultimo atto del primo slam dell’anno, battendo senza mezzi termini il qualificato Aslan. Il russo, che con questo risultato riesce ad entrare in top 50, ce l’ha messa tutta per poter rendere la vita difficile al serbo, ma la sua abitudine a giocare partite di questo livello ha fatto la differenza, come dimostra il 6-3 6-4 6-2. Oraaspetta il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, forte della sua invincibilità in Australia: quando è arrivato in, non ha mai perso. Questi glidella semi. ? Foto: Lapresse