Vecchie Lire: “queste valgono tantissimo!” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Torniamo anche oggi sull’argomento legato alle Vecchie Lire, le monete e le banconote che ci hanno tenuto compagnia fino agli inizi degli anni 2000. Successivamente sono state infatti sostituite dall’Euro ma alcune di esse hanno raggiunto valori elevatissimi. Vi sono infatti alcune banconote delle Vecchie Lire che oggi sono ricercatissime da tutti i collezionisti e soprattutto dai numismatici. Andiamo a vedere qual è quella più ricercata di tutte. Come abbiamo detto nel paragrafo precedente vi sono alcuni esemplari di Vecchie Lire che sono stati emessi in occasioni particolari e che oggi hanno raggiunto valori impressionanti. Un esempio è la banconota da Mille Lire di Giuseppe Verdi. Questa l’abbiamo probabilmente avuta praticamente tutti tra le mani ed oggi è una di ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Torniamo anche oggi sull’argomento legato alle, le monete e le banconote che ci hanno tenuto compagnia fino agli inizi degli anni 2000. Successivamente sono state infatti sostituite dall’Euro ma alcune di esse hanno raggiunto valori elevatissimi. Vi sono infatti alcune banconote delleche oggi sono ricercatissime da tutti i collezionisti e soprattutto dai numismatici. Andiamo a vedere qual è quella più ricercata di tutte. Come abbiamo detto nel paragrafo precedente vi sono alcuni esemplari diche sono stati emessi in occasioni particolari e che oggi hanno raggiunto valori impressionanti. Un esempio è la banconota da Milledi Giuseppe Verdi. Questa l’abbiamo probabilmente avuta praticamente tutti tra le mani ed oggi è una di ...

