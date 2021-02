Variante inglese in sei casi su dieci Caruso: «Ma vaccini anti-Covid efficaci» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il professor Arnaldo Caruso avverte «Nel giro di poche settimane diventerà prevalente». Ora profilassi efficace, preoccupano le mutazioni. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il professor Arnaldoavverte «Nel giro di poche settimane diventerà prevalente». Ora profilassi efficace, preoccupano le mutazioni.

