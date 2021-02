Università Federico II | tornano le lezioni in presenza | i posti si prenoteranno

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021)in aula gli studenti dellaII. Riprendono leindal mese di marzo, con l’avvio del secondo semestre accademico 2020-2021. A comunicarlo è il rettore Matteo Lorito con una lettera agli studenti. Ovviamente ci saranno nuove regole da rispettare per il rientro in aula: dal distanziamento alle sanificazioni. Le aule non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.