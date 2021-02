UAE Tour 2021 | il percorso | due tappe di montagna e una cronometro

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il mondo del ciclismo è pronto a ripartire con l’UAE. Setteper l’edizioneda domenica 21 a sabato 27 febbraio, quattro delle quali dedicate ai velocisti e due agli scalatori più unaindividuale. Vediamo nel dettaglio ildella corsa che darà il via alla stagione del World. UAE: DATE, ORARI E TV STARTLIST E FAVORITI ILDELL’UAEPrima tappa (domenica 21 febbraio) Al Ruwais-Al Mirfa: si tratta di una tappa per velocisti che prevede due giri in un circuito finale che inizia al chilometro numero 138. In tutto sono 177 chilometri. Seconda tappa (lunedì 22 febbraio) Hudayriat Island–Hudayriat Island:individuale di 13 chilometri ...