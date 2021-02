Torna ad Asti lo spettacolo virtuale di Elio Germano 'Segnale d'allarme' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Prenotazioni a partire da martedì 23 febbraio allo 0141.399040 o 0141.399033, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure via mail a p.garbin@comune.Asti.it o g.mongero@comune.Asti.it Il 7, 8 ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Prenotazioni a partire da martedì 23 febbraio allo 0141.399040 o 0141.399033, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure via mail a p.garbin@comune..it o g.mongero@comune..it Il 7, 8 ...

asti_gioachino : RT @Paolo_Bargiggia: Per #sanvalentino2021 vi do questo scenario piuttosto stuzzicante, quasi meglio della festa degli innamorati: a fine s… - bikediablo : Quindi si torna all'idea originaria del percorso: Piazza Casal Maggiore, Via Matera, Piazza Asti, Via Tuscolana (al… - bikediablo : @paolodeluca72 Quindi si torna all'idea originaria del percorso: Piazza Casal Maggiore, Via Matera, Piazza Asti, Vi… -