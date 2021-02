Torino, due giocatori positivi al coronavirus (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Torino ha comunicato che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilha comunicato che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa latà al Covid-19 di due calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie entrambi i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Ilcontinuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività. L'articolo ilNapolista.

TuttoMercatoWeb : Il Torino comunica: positivi due calciatori della prima squadra. Entrambi sono in isolamento - c_appendino : Mobilità ciclabile: Torino ha ottenuto un nuovo riconoscimento da @fiabonlus per il suo impegno a favore delle due… - Corriere : Toro, positivi due giocatori: sono in isolamento - serieAnews_com : ???? #SerieA, altri due calciatori positivi al #coronavirus! #Torino - leonzan75 : RT @ToroGoal: Non solo #Sanabria: sono emerse altre due positività al Covid-19 tra i calciatori del #Torino. I nomi si sapranno alla comuni… -