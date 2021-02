TLC | Orange punta a fusioni in mercato europeo delle torri

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –, multinazionale francesetelecomunicazioni, intende avviare i colloqui con altri grandi player europei per una possibile fusionelorowireless. “Stiamo esaminando coloro che in tutta Europa condividono la nostra visione di non vendere, ma di unire le forze e costituire insieme una forte tower company”, ha detto il CEO Stephane Richard alla stampa. Il riferimento è a due colossi come Vodafone e Deutsche Telekom. Per Richard, una venditadia un soggetto come Cellnex danneggerebbe gli interessi a lungo termine della compagnia telefonica francese e quindi preferisce una combinazione con l’infrastruttura di altri operatori telefonici europei per creare una società in grado di “competere con ...