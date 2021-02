‘Striscia la Notizia’, ex velina pronta alle nozze pubblica sui social il video con la proposta di matrimonio! (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca ha detto ‘sì’. L’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram, in cui ha condiviso con i suoi follower una foto in cui appare con il fidanzato, l’imprenditore americano Franck Faricy, e mostra un bellissimo anello di fidanzamento; il tutto accompagnato dalla frase “Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! I SAID YES“: Ludovica quindi è pronta a convolare a nozze con l’uomo a cui è legata da un anno, e la proposta di matrimonio è arrivata proprio in occasione del loro primo anniversario a New York, dove la Frasca si è trasferita per stare vicina al fidanzato. L’ex velina successivamente ha condiviso un video in cui racconta la romanticissima proposta ricevuta da Franck all’interno ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’exdi Striscia la Notizia Ludovica Frasca ha detto ‘sì’. L’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram, in cui ha condiviso con i suoi follower una foto in cui appare con il fidanzato, l’imprenditore americano Franck Faricy, e mostra un bellissimo anello di fidanzamento; il tutto accompagnato dalla frase “Ah, ci siamo dimenticati di dirvi una cosa riguardo ieri sera! I SAID YES“: Ludovica quindi èa convolare acon l’uomo a cui è legata da un anno, e ladi matrimonio è arrivata proprio in occasione del loro primo anniversario a New York, dove la Frasca si è trasferita per stare vicina al fidanzato. L’exsuccessivamente ha condiviso unin cui racconta la romanticissimaricevuta da Franck all’interno ...

