Stella Rossa-Milan 2-2, rossoneri beffati al 93?. Vince la Roma (Di giovedì 18 febbraio 2021) Finisce 2-2 la sfida di Belgrado tra Milan e Stella Rossa, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri giocano un buon primo tempo, ma la sbloccano solo allo scadere grazie a un autogol di Pankov (42'). Nella ripresa gli uomini di Stankovic trovano subito il pari su rigore con Kanga (52'), cancellato poco dopo da un altro rigore, questa volta per il Milan, trasformato da Theo Hernandez (61'). Al 93' il gol-beffa del neo entrato Pavkov sugli sviluppi di corner. Tra sette giorni il ritorno a San Siro.Braga-Roma 0-2, risolvono Dzeko e MayoralDopo la vittoria con l`Udinese, la Roma si ripete in Europa League Vincendo 2-0 in trasferta con il Braga (in dieci per oltre mezz'ora) la gara di andata dei sedicesimi di finale. Ci pensa Edin ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Finisce 2-2 la sfida di Belgrado tra, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Igiocano un buon primo tempo, ma la sbloccano solo allo scadere grazie a un autogol di Pankov (42'). Nella ripresa gli uomini di Stankovic trovano subito il pari su rigore con Kanga (52'), cancellato poco dopo da un altro rigore, questa volta per il, trasformato da Theo Hernandez (61'). Al 93' il gol-beffa del neo entrato Pavkov sugli sviluppi di corner. Tra sette giorni il ritorno a San Siro.Braga-0-2, risolvono Dzeko e MayoralDopo la vittoria con l`Udinese, lasi ripete in Europa Leaguendo 2-0 in trasferta con il Braga (in dieci per oltre mezz'ora) la gara di andata dei sedicesimi di finale. Ci pensa Edin ...

