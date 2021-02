Spezia, Agudelo: «Spero di segnare al Franchi contro la Fiorentina» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Kevin Agudelo ha parlato in vista di Fiorentina-Spezia Kevin Agudelo, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in vista della partita contro la Fiorentina; sua ex squadra. Fiorentina – «Spero di segnare al Franchi. Ora voglio dimostrare ai viola che posso fare molto di più in campo di quello che hanno visto. Sarei contento di segnare il primo gol al Franchi in questo nuovo ruolo». NUOVO RUOLO – «Sono contento, mai mi sarei aspettato di rendere così bene. Mi ha chiesto lui di giocare davanti, quando lo ha fatto gli ho risposto che ce l’avrei messa tutta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Kevinha parlato in vista diKevin, attaccante dello, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in vista della partitala; sua ex squadra.– «dial. Ora voglio dimostrare ai viola che posso fare molto di più in campo di quello che hanno visto. Sarei contento diil primo gol alin questo nuovo ruolo». NUOVO RUOLO – «Sono contento, mai mi sarei aspettato di rendere così bene. Mi ha chiesto lui di giocare davanti, quando lo ha fatto gli ho risposto che ce l’avrei messa tutta». Leggi su Calcionews24.com

