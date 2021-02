Serie A | Juventus | testa al Crotone | vietato sbagliare

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri sera laha fallito la prova Porto, i bianconeri hanno perso 2-1 in casa dei portoghesi e hanno così complicato la qualificazione ai quarti di finale. Il 2-1 finale di Chiesa salva i bianconeri da un finale ancora peggiore, la Juve infatti fino a quel momento aveva faticato a tirare in porta. Completamente errato ieri l’approccio della squadra in entrambe le frazioni di gioco, ne è testimone il fatto che la rete dell’1-0, propiziata dall’errore di Bentancur è arrivata dopo 61 secondi del primo tempo e quella del 2-0 nella ripresa dopo solo 19 secondi dall’inizio della seconda frazione. Pessima poi la reazione della squadra, che prima dei 20 minuti finali non aveva mai impensierito seriamente Marchesin. Assente ingiustificato Ronaldo, che si vede solo nel finale quando l’arbitro gli nega il rigore. Da apprezzare la prova di Chiesa, in gol nel finale e come ...