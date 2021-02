“Scusa, non ho capito”. I soliti ignoti, Amadeus resta di sasso per la battuta del suo ospite. Gelo in studio (Di giovedì 18 febbraio 2021) In prima serata su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale del programma I soliti ignoti, durata infatti fino alle 22.30. Vip concorrente del giorno, Alba Parietti che ha giocato per donare in beneficenza il montepremi allo Spallanzani di Roma. L’edizione speciale del programma ha visto la presenza di ospiti in studio, tra cui il mago Raffaello. Già noto al pubblico di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, accompagnati da giochi di parole. Stasera, però, una sua battuta non sarebbe stata capita dal conduttore, lasciando di stucco tutti. “Quando incontrate uno spagnolo triste – ha detto mago Raffaello – ditegli mucho. Per lui significa molto”. La freddura, però, avrebbe fatto subito centro. Amadeus, spiazzato, ha chiesto: “Non ho capito, cosa hai detto…”. Ma mago Raffaello, sportivo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) In prima serata su Rai 1 è andata in onda una puntata speciale del programma I, durata infatti fino alle 22.30. Vip concorrente del giorno, Alba Parietti che ha giocato per donare in beneficenza il montepremi allo Spallanzani di Roma. L’edizione speciale del programma ha visto la presenza di ospiti in, tra cui il mago Raffaello. Già noto al pubblico di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, accompagnati da giochi di parole. Stasera, però, una suanon sarebbe stata capita dal conduttore, lasciando di stucco tutti. “Quando incontrate uno spagnolo triste – ha detto mago Raffaello – ditegli mucho. Per lui significa molto”. La freddura, però, avrebbe fatto subito centro., spiazzato, ha chiesto: “Non ho, cosa hai detto…”. Ma mago Raffaello, sportivo, ...

