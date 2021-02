Roma | dalla Colombo a Tor Carbone lavori a tappeto in corso

matteosalvinimi : Cambiamento e trasparenza, questo chiedono gli italiani (e la Lega) dopo mesi di inefficienza e documenti nascosti… - matteosalvinimi : #Salvini: in Veneto e Lombardia, amministrate dalla Lega, la differenziata è oltre il 70% e la tassa rifiuti costa… - DiMarzio : Il #Tribunale di #Roma accoglie il ricorso di #Petrachi che era stato licenziato per giusta causa dalla… - Giuly0013 : RT @Paolo__Ferrara: La macchina amministrativa del litorale di Roma, dopo lo scioglimento per mafia, è stata rigenerata. Nessuno ricorda un… - SIPRomaeLazio : RT @Contrappuntinfo: -

Ultime Notizie dalla rete : Roma dalla

... attiva soprattutt nella ricerca sulla street art come espressione autentica della contemporaneità, con sede ae Milano. Il progetto è supportato anchecasa di produzione Wit Design , ...RiconosciutoPolizia e arrestato per furto e tentato furto aggravato Essendo certo di non trovare nessuno ... ha abbandonato il cantiere scavalcando il muro su corso Trattati di, si è messo ...Baghdad (Agenzia Fides) – Papa Francesco “non viene in Iraq per risolvere tutti i problemi” delle comunità cristiane locali. Non dipende certo da lui riportare in Iraq “i cristiani che sono emigrati a ...I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno portato in caserma i due amici della madre. Al vaglio in particolare la posizione dell’uomo, sospettato di aver colpito il piccolo provocandogli un trauma ...