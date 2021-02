Oklahoma propone la caccia al leone di montagna

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Gli abitanti dell’potrebbero presto inseguire i leoni dio meglio conosciuti come puma. I legislatori hanno infatti presentato in nuovo disegno di legge nel quale propongono che lo Stato legalizza laal puma. Questa decisione è stata presa dopo che nel 2020 sono stati avvistati molti più puma rispetto agli anni precedenti.

MoliPietro

Ultime Notizie dalla rete : Oklahoma propone

Sky Tg24

