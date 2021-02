Migranti | truffa sui richiedenti asilo | sei indagati ad Agrigento

(Di giovedì 18 febbraio 2021) PALERMO – Associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato. Questa l’accusa rivolta dalla procura di Agrigento a sei indagati per i quali ha chiesto e ottenuto un l’applicazione di misure coercitive e un sequestro preventivo di beni. I sei sono coinvolti nella gestione di un ente che si occupa di accoglienza dei migranti richiedenti asilo. Nell’operazione sono impegnate decine di finanzieri del Comando provinciale. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 11 in Procura: tra i presenti il procuratore aggiunto Salvatore Vella.Ai sei indagati, a cui è stata inibita la possibilità di nuovi rapporti con la pubblica amministrazione, è stato imposto l’obbligo di firma. L’inchiesta, condotta da Vella e dal sostituto Elenia Manno, ha portato a un sequestro di beni superiore al milione e trecentomila euro deciso dal tribunale di Agrigento nei confronti dei sei indagati, che devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata a numerose truffe ai danni dello Stato. Al centro dell’indagine un ente, la ‘Omnia Academy’ con sede a Favara, che in partenariato con numerosi Comuni della provincia di Agrigento si occupa di accoglienza e ospitalità ai migranti extracomunitari richiedenti asilo.

