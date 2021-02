Live Stella Rossa-Milan 0-0 Annullato gol a Hernandez

SmorfiaDigitale : LIVE Stella Rossa-Milan 0-0: Castillejo segna, ma in fuorigioco - milansette : LIVE MN - Europa League, Stella Rossa-Milan (0-0) - Di nuovo il VAR: secondo gol annullato ai rossoneri - zazoomblog : LIVE Stella Rossa-Milan Europa League in DIRETTA: i rossoneri vogliono rialzarsi a Belgrado - #Stella #Rossa-Milan… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Stella Rossa-Milan LIVE: tutti gli aggiornamenti - sportli26181512 : Europa League, la MOVIOLA LIVE di Stella Rossa-Milan e Braga-Roma: annullato un gol a Castillejo: Dopo gli impegni… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Stella

Di seguito tutti gli episodi da moviola delle tre partite analizzate dalla redazione di Calciomercato.com :ROSSA - MILAN (giovedì ore 18.55) Arbitro : Tasos Sidiropoulos (GRE) Assistenti: ...Tra lo Spezia e il derby con l'Inter c'è l' Europa League . Il Milan si gioca l'andata dei sedicesimi di finale a Belgrado contro laRossa dell'ex nerazzurro Dejan Stankovic . I rossoneri vogliono un risultato positivo già stasera in modo da mettere un'ipoteca sul passaggio del turno. Pioli fa turnover in vista del derby di ...Diretta Stella Rossa Milan. Streaming video e tv del match valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...Si parte alle 18.55 con le italiane impegnate in campo internazionale, per i sedicesimi di finale di Europa League: Braga-Roma e Stella Rossa-Milan sono le prime gare in programma, poi toccherà a Gran ...