Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: MARTA scopre una delle verità nascoste (Di giovedì 18 febbraio 2021) Abbiamo sempre associato il personaggio di MARTA Guarnieri a un ideale di dolcezza e sensibilità, ma in questa annata del paradiso delle signore le cose stanno andando ben oltre: intorno alla moglie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ruotano diversi misteri e, in questo suo primo ritorno a Milano dopo una lunga assenza, la Guarnieri ne scoprirà solo uno. Non lasciatevi fuorviare da ciò che MARTA ha intuito nelle ultime puntate andate in onda: la donna per ora realizzerà sì che tra il marito e Beatrice (Caterina Bertone) c'era stato qualcosa in passato, ma non sarà questo il momento in cui metterà insieme tutti i pezzi del puzzle. Il paradiso delle signore 5, spoiler: UMBERTO confessa a MARTA di ...

