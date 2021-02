I fieri dell' est

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Buon compleanno, Visegrad. L’alleanza centro-europea compie trent’anni tondi e in Polonia, in occasione’anniversarioa nascita del gruppo, celebrazioni, tavole rotonde ed incontri tra vertici si sono ripetuti per determinare comuni obiettivi futuri. Firme sono state apposte su accordi e soluzioni congiunte da mettere in atto nel settore energetico ea cyber sicurezza. Anche altre tematiche – clima, soprattutto lotta al Covid-19 e ricostruzione economica dopo la pandemia - hanno avuto spazio di dibattito quanto relazioni internazionali e transatlantiche. Dei valori’Unione a cui hanno aderito insieme nel 2004, i V4 si proclamano ancora oggi ultimi ed unici difensori: bisogna proteggere l’Europa da attacchi esterni per “preservare l’indipendenzae nostre patrie e nazioni” ha detto, ...