Giorgio Chiellini | due settimane di stop

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sospiro di sollievo in casa Juventus. L’infortunio rimediato dal capitano bianconero,nel corso del match d’ andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, è meno grave del previsto e lo terrà fuori soltanto per due: quali sono le sue condizioni? Il giocatore è stato sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato la seguente diagnosi come annunciato dalla società attraverso un comunicato ufficiale: “è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno”. Un ulteriore tegola per Andrea Pirlo già costretto a rinunciare a Bonucci e Cuadrado. Di ...