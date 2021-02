Fonseca: «Dzeko vice capitano? Non è importante per me. Lavoriamo per migliorare con le big» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Sporting Braga: le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Sporting Braga, valido per l’andata dei sedicesimi d’andata dell’Europa League. PORTA INVIOLATA – «Dimostrazione di spirito di squadra, abbiamo avuto tanti problemi con i difensori centrali e trovare soluzioni non è stato facile. Spinazzola e Vilar hanno giocato bene, Veretout ha giocato bene come terzino. È stato difficile ma i giocatori hanno fatto bene». SQUADRA – «Dzeko ha giocato molto bene, Borja è entrato bene ma tutta la squadra ha giocato bene. Mi aspettavo una partita così, nel primo tempo hanno creato difficoltà perchè attaccavano la profondità ma non hanno mai avuto palle gol. Tutta la squadre ha lavorato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Sporting Braga: le dichiarazioni del tecnico della Roma Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Sporting Braga, valido per l’andata dei sedicesimi d’andata dell’Europa League. PORTA INVIOLATA – «Dimostrazione di spirito di squadra, abbiamo avuto tanti problemi con i difensori centrali e trovare soluzioni non è stato facile. Spinazzola e Vilar hanno giocato bene, Veretout ha giocato bene come terzino. È stato difficile ma i giocatori hanno fatto bene». SQUADRA – «ha giocato molto bene, Borja è entrato bene ma tutta la squadra ha giocato bene. Mi aspettavo una partita così, nel primo tempo hanno creato difficoltà perchè attaccavano la profondità ma non hanno mai avuto palle gol. Tutta la squadre ha lavorato ...

