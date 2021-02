Federico Carli, nipote dell’ex governatore: “Draghi al Tesoro si oppose ai prestiti a pioggia. Punterà su investimenti con chiara utilità sociale” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fatto il governo, arriva la grande sfida: 209 miliardi da investire sono la scommessa dell’esecutivo di Mario Draghi per rilanciare il Paese. Ma il punto è che, con la crisi economica che segue e accompagna l’emergenza sanitaria, le richieste di partiti e lobby si moltiplicano ora dopo ora. Così, a questo punto, tutti si chiedono come l’ex governatore della Bce utilizzerà questo denaro. E soprattutto se il premier sarà in grado di tener testa alle mille richieste, concentrando i soldi su comparti strategici che realmente possano ridare slancio all’economia nazionale. Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto al presidente dell’Associazione di politica ed economia Guido Carli, Federico Carli, nipote dell’omonimo ex ministro e governatore che traghettò l’Italia verso l’Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fatto il governo, arriva la grande sfida: 209 miliardi da investire sono la scommessa dell’esecutivo di Marioper rilanciare il Paese. Ma il punto è che, con la crisi economica che segue e accompagna l’emergenza sanitaria, le richieste di partiti e lobby si moltiplicano ora dopo ora. Così, a questo punto, tutti si chiedono come l’exdella Bce utilizzerà questo denaro. E soprattutto se il premier sarà in grado di tener testa alle mille richieste, concentrando i soldi su comparti strategici che realmente possano ridare slancio all’economia nazionale. Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto al presidente dell’Associazione di politica ed economia Guidodell’omonimo ex ministro eche traghettò l’Italia verso l’Unione ...

