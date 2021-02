Facebook affonda le news in Australia impedendo agli utenti di condividerle (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ritorsione fa un passetto in avanti verso la censura. Così, una questione meramente economica, che si basa sul principio cardine del giusto riconoscimento dei diritti per chi produce contenuti (soprattutto se questi ultimi sono contenuti informativi), entra direttamente nel solco della libertà d’espressione: Facebook blocca news in Australia, nel senso che sta impedendo agli utenti di condividerle all’interno dei propri feed sul social network. Si tratta di un riflesso del processo legislativo che è in corso nel Paese: il governo di Scott Morrison sta portando avanti un pacchetto di norme per disciplinare i rapporti tra editori e grandi compagnie del web (come Facebook e Google, ad esempio). L’obiettivo è quello di una negoziazione equa per ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La ritorsione fa un passetto in avanti verso la censura. Così, una questione meramente economica, che si basa sul principio cardine del giusto riconoscimento dei diritti per chi produce contenuti (soprattutto se questi ultimi sono contenuti informativi), entra direttamente nel solco della libertà d’espressione:bloccain, nel senso che stadiall’interno dei propri feed sul social network. Si tratta di un riflesso del processo legislativo che è in corso nel Paese: il governo di Scott Morrison sta portando avanti un pacchetto di norme per disciplinare i rapporti tra editori e grandi compagnie del web (comee Google, ad esempio). L’obiettivo è quello di una negoziazione equa per ...

