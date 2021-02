Draghi “Difenderemo l’economia dalle infiltrazioni criminali”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è dubbio che si devono intraprendere azioni innovative per migliorare la giustizia penale e civile, serve un processo giusto e di durata ragionevole, in linea con gli altri paesi europei”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in una breve replica al termine della discussione generale alla Camera sulla sua fiducia al suo Governo. “Dobbiamo tutelare il sistema economico contro il rischio dimalavitose”, ha aggiunto.Per“un paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, la semplificazione avrebbe un ruolo anticorruttivo”. “Con riguardo al settore degli appalti pubblici centrale è il ruolo dell’Anac”, ha proseguito.“Ieri a proposito dello sviluppo nel Mezzogiorno, ho detto che la prima cosa è assicurare legalità e sicurezza, gli altri strumenti ...

