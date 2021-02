Crisi Whirlpool | lavoratori protestano | sindacati in pressing

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Esordio col botto per Giancarlo Giorgetti al Ministero dello Sviluppo Economico, subito alle prese con il dossier Whirpool. Questa mattina circa 140delladi Napoli hanno raggiunto la Capitale per protestare davanti al MiSE contro la chiusura della fabbrica. “Giorgetti ci ha detto che la prossima settimana inizierà subito a studiare, a prendere contatti, e che quella disarà una delle prime vertenze che convocherà“. E’ quanto ha riferito il segretario nazionale Fiom, Barbara Tibaldi, dopo il breve incontro tra il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con idi categoria sulla vertenza. “Abbiamo posto alcune questioni. La prima è che abbiamo bisogno che ci sia la proroga del blocco dei licenziamenti. Su questo si è ...

...i per poter affrontare leindustriali e trovare una soluzione". "Il Ministro Giorgetti ha ricevuto le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm e una delegazione di lavoratori delladi ...Vertenza, Barbara Tipaldi (Fiom): "Il Governo intervenga subito", Fim: 'Persi mesi con ladi gorveno' 'Ogni mese passato didi governo è stato un mese perso. ...(Teleborsa) - Esordio col botto per Giancarlo Giorgetti al Ministero dello Sviluppo Economico, subito alle prese con il dossier Whirpool. Questa mattina circa 140 lavoratori della Whirlpool di Napoli ...MILANO - Il neo ministro dello Sviluppo economico ha messo la questione dell'ex Ilva in agenda: sindacati e commissari di Ilva in amministrazione straordinaria sono stati convocati per domani, venerdì ...