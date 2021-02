Covid, Gioco legale: spesa italiani e entrate Stato a picco (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con una media di 218 giorni di chiusura – secondo i dati pubblicati da Agimeg – l’Italia è il Paese europeo che ha visto lo stop più prolungato di sale giochi, sale scommesse e sale bingo a causa dell’emergenza sanitaria. Nel 2020 la spesa degli italiani nei giochi è crollata insieme alle entrate erariali, determinando la crisi del settore che conta circa 6.600 imprese di Gioco operanti in Italia con oltre 150mila occupati. Lo scorso anno gli italiani hanno speso circa 12,5 miliardi di euro contro i 19,4 dell’anno precedente e 18,9 mld del 2018. Anche le entrate per le casse dello Stato ne hanno risentito: 6,9 miliardi lo scorso anno contro gli 11,4 mld dell’anno precedente e 10,4 mld del 2018. Tra le più colpite la Provincia autonoma di Bolzano (244 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Con una media di 218 giorni di chiusura – secondo i dati pubblicati da Agimeg – l’Italia è il Paese europeo che ha visto lo stop più prolungato di sale giochi, sale scommesse e sale bingo a causa dell’emergenza sanitaria. Nel 2020 ladeglinei giochi è crollata insieme alleerariali, determinando la crisi del settore che conta circa 6.600 imprese dioperanti in Italia con oltre 150mila occupati. Lo scorso anno glihanno speso circa 12,5 miliardi di euro contro i 19,4 dell’anno precedente e 18,9 mld del 2018. Anche leper le casse dellone hanno risentito: 6,9 miliardi lo scorso anno contro gli 11,4 mld dell’anno precedente e 10,4 mld del 2018. Tra le più colpite la Provincia autonoma di Bolzano (244 ...

