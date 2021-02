Chi l’ha visto, Federica Sciarelli sconvolta: “É successo qualcosa di assurdo che ha scioccato tutti noi”” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Buonasera a tutti voi. Guardate è davvero difficile questa sera iniziare la trasmissione perché è successo qualcosa di assurdo che sciocca tutti noi ma anche voi”. Una Federica Sciarelli visibilmente sconvolta ha salutato così il pubblico di Chi l’ha visto in apertura dell’ultima puntata del programma di Rai3. Il “qualcosa di assurdo” a cui si riferiva è il ritrovamento dei corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, scomparsi nel nulla il 12 maggio 2014 a Siracusa, dove lavoravano come badanti per un anziano signore. Il ritrovamento dei loro corpi sepolti è avvenuto nel giardino di Giampiero Riccioli, il figlio del loro datore di lavoro ora in arresto con l’accusa di duplice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Buonasera avoi. Guardate è davvero difficile questa sera iniziare la trasmissione perché èdiche scioccanoi ma anche voi”. Unavisibilmenteha salutato così il pubblico di Chiin apertura dell’ultima puntata del programma di Rai3. Il “di” a cui si riferiva è il ritrovamento dei corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, scomparsi nel nulla il 12 maggio 2014 a Siracusa, dove lavoravano come badanti per un anziano signore. Il ritrovamento dei loro corpi sepolti è avvenuto nel giardino di Giampiero Riccioli, il figlio del loro datore di lavoro ora in arresto con l’accusa di duplice ...

