Champions League, da Amazon a Sky e Mediaset: ecco dove vedremo le partite in tv e streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mediaset si è aggiudicata il diritto a trasmettere fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa. Si completa così il quadro dei diritti tv delle prossime edizioni della massima competizione europea: la novità è Amazon che trasmetterà su Prime Video le 16 migliori gare del mercoledì. Il resto delle partite sarà disponibile su Sky, con Mediaset che invece si tiene – come già accade – la possibilità di trasmettere in chiaro una gara, spesso quello delle italiane oppure un big match come successo con Barcellona-Psg. In più, la partita sarà visibile gratuitamente anche online e Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)si è aggiudicata il diritto a trasmettere fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di, finale compresa. Si completa così il quadro dei diritti tv delle prossime edizioni della massima competizione europea: la novità èche trasmetterà su Prime Video le 16 migliori gare del mercoledì. Il resto dellesarà disponibile su Sky, conche invece si tiene – come già accade – la possibilità di trasmettere in chiaro una gara, spesso quello delle italiane oppure un big match come successo con Barcellona-Psg. In più, la partita sarà visibile gratuitamente anche online eoffrirà ogni stagione anche la visione di altre 104in diretta ...

juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - Squawka : Juventus' #UCL goals this season: ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Morata ?? Dybala ?? OG ?? Ronaldo ?? Morata ??… - federicocasotti : Regalare due gol ai due calci d'inizio è cosa che in Champions League non dovrebbe avere diritto di cittadinanza, t… - emanuel8__ : RT @gippu1: Mehdi Taremi è il primo calciatore IRANIANO che segna alla Juventus? No! Il primo fu Mehdi Mahdavikia, in un mitologico Amburgo… - ancilo90 : RT @LiveBianconera: ??NEW?? Una serata amara, l'ennesima in Champions League. Siamo ancora vivi grazie al gol di #Chiesa. Ma basterà alla… -