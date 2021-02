Canada, inizia oggi il trading del primo ETF sul bitcoin (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – inizia oggi gli scambi il primo crypto exchange traded fund in Nord America. Il primo ETF in assoluto sul bitcoin, approvato dal governo canadese, sarà scambiato sulla Borsa di Toronto. Chiamato “Purpose bitcoin ETF” fornisce esposizione alla più grande criptovaluta del mondo investendo direttamente in “bitcoin fisico/digitale”, ha affermato l’emittente Purpose Investments. Il fondo sarà disponibile sia in dollari canadesi che in dollari USA. Ancora nessun ETF sul bitcoin o altre criptovalute è ancora riuscito a ottenere l’approvazione negli Stati Uniti, sebbene VanEck Associates e Bitwise Asset Management abbiano inoltrate delle richieste in tal senso, secondo quanto riporta Bloomberg. “Il Canada ha una lunga storia di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –gli scambi ilcrypto exchange traded fund in Nord America. IlETF in assoluto sul, approvato dal governo canadese, sarà scambiato sulla Borsa di Toronto. Chiamato “PurposeETF” fornisce esposizione alla più grande criptovaluta del mondo investendo direttamente in “fisico/digitale”, ha affermato l’emittente Purpose Investments. Il fondo sarà disponibile sia in dollari canadesi che in dollari USA. Ancora nessun ETF sulo altre criptovalute è ancora riuscito a ottenere l’approvazione negli Stati Uniti, sebbene VanEck Associates e Bitwise Asset Management abbiano inoltrate delle richieste in tal senso, secondo quanto riporta Bloomberg. “Ilha una lunga storia di ...

