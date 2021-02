Camera | Draghi incassa la fiducia | ufficiale il Governo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mariohato laper il suoanche alla. Ma sei deputati del Movimento 5 Stelle votano no allaUn plebiscito, o quasi. Mariola(quasi) piena da parte dellae comincia ufficialmente il suo periodo alla guida deldel Paese. Alla, dopo la votazione in Senato, l’ex governatore della Banca d’Italia hato lagrazie a 535 voti favorevoli, ovvero più dei tre quarti dei membri presenti alla. Per il resto, sono stati solamente 56 i voti contrari e 5 gli astenuti. Nonostante tutto, però, vi sono già le prime “magagne”. Magagne che ...

borghi_claudio : Fra poco interverrò alla Camera nel dibattito per la fiducia al Presidente Draghi - ivanscalfarotto : 'Un governo che restituisce credibilità al Paese'. Il mio intervento oggi alla Camera, durante il dibattito sulla f… - borghi_claudio : Draghi alla Camera... qui non ripete il discorso ma inizia subito il dibattito. Io interverrò fra gli ultimi - clikservernet : Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera con 535 sì - Noovyis : (Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera con 535 sì) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Draghi

21.47 Governo, okfiducia aSì alla fiducia dallaal governo di Mariocon 535 sì, 56 no e 5 astenuti. Presenti 596. In M5s almeno 16 deputati hanno votato contro. Come già accaduto ieri al ...Un discorso più agile e breve oggi quello tenuto oggi allada Mario, che si è limitato a replicare ad alcuni punti poco approfonditi ieri al Senato. "Spero che condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo ...ROMA (ITALPRESS) – Via libera dall’Aula della Camera alla fiducia al Governo Draghi. I voti favorevoli sono stati 535, i contrari 56 e gli astenuti 5. Erano presenti 596 deputati, di cui 591 votanti.( ...MILANO - "Sono molto felice per le parole del presidente Draghi, vanno nella direzione che ho sempre auspicato cioè di considerare lo sport come un qualcosa di particolarmente radicato nella nostra so ...