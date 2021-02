Australian Open: nona finale per Djokovic. Finisce la favola Karatsev (Di giovedì 18 febbraio 2021) Termina in semifinale il sogno di Aslan Karatsev all’Australian Open. Il russo si è dovuto arrendere tre set a zero a un Novak Djokovic troppo forte. Per il serbo si tratta della nona finale in carriera a Melbourne, dove cercherà di continuare la serie di finali vinte e alzare il trofeo numero nove. Troppo Djokovic per Karatsev Per i primi sette game i due sono bravi a mantenere un buon gioco al servizio, non concedendo nessuna palla break da ambo i lati. È nell’ottavo game, con l’arrivo delle palle nuove, che i colpi di Karatsev, che avevano fino a quel punto messo in difficoltà l’avversario, perdono di giri, cosa che permettere a Djokovic di brekkare a zero. Il serbo insiste principalmente sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Termina in semiil sogno di Aslanall’. Il russo si è dovuto arrendere tre set a zero a un Novaktroppo forte. Per il serbo si tratta dellain carriera a Melbourne, dove cercherà di continuare la serie di finali vinte e alzare il trofeo numero nove. TroppoperPer i primi sette game i due sono bravi a mantenere un buon gioco al servizio, non concedendo nessuna palla break da ambo i lati. È nell’ottavo game, con l’arrivo delle palle nuove, che i colpi di, che avevano fino a quel punto messo in difficoltà l’avversario, perdono di giri, cosa che permettere adi brekkare a zero. Il serbo insiste principalmente sul ...

